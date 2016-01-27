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200 نوع من الفيروسات تسبب نزلات البرد.. اعرف طرق الوقاية

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200 نوع من الفيروسات تسبب نزلات البرد.. اعرف طرق الوقاية 200 نوع من الفيروسات تسبب نزلات البرد.. اعرف طرق الوقاية
يصاب الكثيرون بأدوار برد متعددة غالبيتها شديد ومتكرر، خاصة مع برودة الطقس وتقلباته، وتعد نزلات البرد الأكثر شيوعا وتصيب الجزء العلوى من الجهاز التنفسى بفيروس من فيروسات البرد الكثيرة.

وحتى تتعرف أكثر على فيروسات البرد يوضح الدكتور "مجدى بدران"، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس، أن هناك 200 نوع من الفيروسات تسبب نزلات البرد وهى المسئولة عن غياب الموظفين فى العالم ثلث الأيام عن أعمالهم، وهى السبب فى إصابة البعض بأدوار متتالية قد لا تنقطع وتنتقل عن طريق التلامس اليدوى أو العطس.

ويضيف: "تزداد فترات نزلات البرد مع الأطفال، المسنين، المصابين بأمراض مزمنة، والذين يعانون من ضعف المناعة و حساسية الصدر، والمدخنين، وهناك دراسات كثيرة أثبتت أن الفرد تزداد نسبة إصابته بنزلات البرد فى العطلات الأسبوعية وذلك بسبب التوتر الناتج عن عناء العمل طوال الأسبوع السابق للإجازة.

ويشير "مجدى" إلى وجود بعض المهن أصحابها أكثر عرضة للمعاناة بمشاكل البرد بأشكال أكثر من المعتاد للأشخاص العاديين، وهم الذين يعملون فى الهواء الطلق، مثل عمال الطرق، وأفراد الجيش والشرطة، وعمال النقل وسائقى النقل، الصيادون، الغواصين، والعاملون فى مستودعات تبريد اللحوم، وهذه المهن تؤثر بالسلب على أصحابها إن لم يراعوا وسائل الحماية التى تقيهم من هذه الفيروسات برفع المقاومة الدائم حتى يؤثر ذلك على كفاءة العمل وزيادة معدلات الحوادث، لأن نزلات البرد تضعف أداء المهام العقلية المعقدة وتؤدى لانخفاض قوة العضلات والمفاصل وحيوية أصابع اليد.

ويضيف أن العلاج يكمن فى المشروبات الدافئة ورفع المناعة بالأطعمة الغنية بفيتامين C، مثل البرتقال والفراولة والسبانخ، وارتداء الملابس الثقيلة المناسبة للطقس الذى تعيش فيه.
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