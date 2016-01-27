مفاجأة.. دراسة تؤكد أن الأشخاص الأكثر صعوبة فى التركيز هم الأكثر ذكاء

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة بريطانية علمية حديثة، تمثلت فى أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف التركيز لا يكونوا أغبياء بل يكونون أكثر ذكاءً من غيرهم.

وأوضح الباحثون فى الدراسة التى نشر نتائجها مؤخرا موقع صحيفة "الديلى تليجراف" البريطانية، أن العمال الذين لديهم صعوبة فى التركيز يوميا يكونوا متفوقين فكرياً عن زملائهم لأن كل الأفكار المدهشة تعمل باستمرار خلال عقولهم العبقرية.

وأشار الباحثون إلى أن أصحاب ألمع العقول يمكن فى نهاية المطاف ألا يحققون توقعاتهم ولا ما يبغيه منهم رئيسهم فى العمل.. ووجدت الدراسة التى شملت أكثر من 10 آلاف عامل من 17 دولة أن زيادة استخدام التكنولوجيا فى مكان العمل جعلت الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للموظفين على الاستمرار فى التركيز.

وأضاف الباحث بوستجان يوبيتش قائد الدراسة، أن الأعمال تتغير بسرعة أكبر من أى وقت مضى ويتعرض الدماغ للضغوط والانحرافات التى يمكن أن تؤدى لزيادة التحميل، وتظهر الإحصاءات أن الانحرافات فى مكان العمل آخذة فى الارتفاع.

>• إجراء المزيد من التمرينات الرياضية.>• أخذ غفوة يوميا.>• تناول الأطعمة الغنية بالماغنيسيوم.>• أخذ حمامات الشمس.>• تناول الكثير من الشوكولاتة.>• ممارسة الجنس يومياً.>• أخذ دروس الموسيقى.>• التحدث إلى طفلك.