أخبار عاجلة

بالصور - وصول جثامين شهداء تفجير طنطا لكنيسة مارجرجس والأمن يمنع المئات من حضور مراسم الجنازة -
مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي -
مساء الأنوار: المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة العربية للأندية -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على واقعة تعدي عمرو مرعي وصلاح سليمان على مراسل اليوم السابع وإيقافهم -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. توقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
نشرة مصراوي: فاجعة تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا.. وفرض الطواريء في البلاد -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني يزوران الكنيسة الكاثوليكية -
انتشار عناصر من الشرطة السرية بمحيط كنائس قنا -
العرب اليوم: تفجير كنيستين في مصر واشتباكات في جنوب لبنان -
تركيا تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مفاجأة.. دراسة تؤكد أن الأشخاص الأكثر صعوبة فى التركيز هم الأكثر ذكاء

Google+ Print
مفاجأة.. دراسة تؤكد أن الأشخاص الأكثر صعوبة فى التركيز هم الأكثر ذكاء مفاجأة.. دراسة تؤكد أن الأشخاص الأكثر صعوبة فى التركيز هم الأكثر ذكاء
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة بريطانية علمية حديثة، تمثلت فى أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف التركيز لا يكونوا أغبياء بل يكونون أكثر ذكاءً من غيرهم.

وأوضح الباحثون فى الدراسة التى نشر نتائجها مؤخرا موقع صحيفة "الديلى تليجراف" البريطانية، أن العمال الذين لديهم صعوبة فى التركيز يوميا يكونوا متفوقين فكرياً عن زملائهم لأن كل الأفكار المدهشة تعمل باستمرار خلال عقولهم العبقرية.

وأشار الباحثون إلى أن أصحاب ألمع العقول يمكن فى نهاية المطاف ألا يحققون توقعاتهم ولا ما يبغيه منهم رئيسهم فى العمل.. ووجدت الدراسة التى شملت أكثر من 10 آلاف عامل من 17 دولة أن زيادة استخدام التكنولوجيا فى مكان العمل جعلت الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للموظفين على الاستمرار فى التركيز.

وأضاف الباحث بوستجان يوبيتش قائد الدراسة، أن الأعمال تتغير بسرعة أكبر من أى وقت مضى ويتعرض الدماغ للضغوط والانحرافات التى يمكن أن تؤدى لزيادة التحميل، وتظهر الإحصاءات أن الانحرافات فى مكان العمل آخذة فى الارتفاع.


>• إجراء المزيد من التمرينات الرياضية.
>• أخذ غفوة يوميا.
>• تناول الأطعمة الغنية بالماغنيسيوم.
>• أخذ حمامات الشمس.
>• تناول الكثير من الشوكولاتة.
>• ممارسة الجنس يومياً.
>• أخذ دروس الموسيقى.
>• التحدث إلى طفلك.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365