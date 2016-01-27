عبد الحفيظ: ' أفورت ' في موضوع بتروسبورت.. والأهلي لا يحتاج للاعبين جدد

أقر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بأنه أخطأ في تكرار شكواه من خوض مباريات الفريق بملعب بتروسبورت.

وتحدث عبد الحفيظ عبر قناة ناديه قائلا:"الأهلي فريق يلعب كرة جماعية، وتأثر نسبيًا باللعب على ملعب بتروسبورت".

واستدرك "ولكن أعترف أنني أخطأت لحد ما في الشكوى المتكررة من ضيق مساحة الملعب، وكانت هناك أفورة مني".

وبسؤاله عن تفكير الأهلي في ضم ثنائي إنبي محمد ناصف وأحمد رفعت، أجاب "يتبقى على غلق باب الانتقالات 5 أيام، ولكن بشكل عام الفريق لا يحتاج إضافات جديدة".

وأتم مدير الكرة بالأهلي "ولكن من الوارد أن نحتاج للتدعيم بعناصر جديدة نهاية الموسم".