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75 % من القراء يتوقعون تراجع حدة الإرهاب بعد قنص الأمن قيادات الخلايا

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75 % من القراء يتوقعون تراجع حدة الإرهاب بعد قنص الأمن قيادات الخلايا 75 % من القراء يتوقعون تراجع حدة الإرهاب بعد قنص الأمن قيادات الخلايا
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع تراجع حدة الإرهاب بعد نجاح الأمن فى قنص قيادات الخلايا الإرهابية، توقع غالبية القراء تراجع حدة الإرهاب بعد نجاح الأمن فى قنص قيادات الخلايا الإرهابية.

وتوقع 75% من القراء تراجع حدة الإرهاب بعد نجاح الأمن فى قنص قيادات الخلايا الإرهابية، بينما استبعد 22% من القراء تراجع حدة الإرهاب بعد نجاح الأمن فى قنص قيادات الخلايا الإرهابية، فى الوقت الذى أعرب فيه 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


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