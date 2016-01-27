رئيس الوزراء يفتتح اليوم الدورة الـ 47 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب

يفتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة الدورة الــ 47 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب التى تحمل عنوان "الثقافة فى المواجهة" فى الثانية عشرة ظهر اليوم الأربعاء، بأرض المعارض بمدينة نصر.

ويستضيف المعرض ضيف شرف هذه الدورة دولة البحرين الشقيقة، كما تم اختيار الراحل جمال الغيطانى شخصية المعرض، ويشارك بالدورة الــ 47 من معرض القاهرة الدولى للكتاب34 دولة بزيادة 6 دول عن العام الماضى، منها 13 دولة أجنبية، و21 دولة عربية وإفريقية، ويشارك 850 ناشرا منهم 50 ناشرا أجنبيا، و250 ناشرا عربيا، و550 ناشرا مصريا.

كما يتضمن برنامج المعرض ما يزيد على 560 فعالية مقسمة على 14 مكانا تنتهج كلها خط فى إطار شعار المعرض، ومنها الموائد المستديرة التى تناقش مشكلات الشباب من خلال ملتقى الشباب، وبرنامج كاتب وكتاب الذى يناقش أحدث الكتب التى تتضمن القضايا الحديثة والمعاصرة.

إضافة إلى المسرح المكشوف ويتضمن برنامجا متنوعا لفرق الاندر جراوند، ومخيم الفنون، ومشاركة من أكاديمية الفنون، وبرنامج ذاكرة المعرض ويتضمن 4 عروض يومية، والعرض الرئيسى لندوات معرض الكتاب على مدار 30 سنة مثل أمسية نزار قبانى، وسيعرض صباحا أفلام أطفال، كما تشارك وزارة الدفاع بـ 13 فيلما وثائقيا.

والجدير بالذكر أن الجديد الذى سيقدم هذا العام، مهرجان الرسم على الأسفلت بمشاركة قطاع الفنون التشكيلية وسيتم فى أيام الجمعة، كما أن هناك شبابا متطوعا هذا العام لتطوير تطبيق عم أمين لوضع بيانات الناشرين وقوائم الفعاليات وخريطة المعرض، إلى جانب أيضا 300 شاب وفتاة للتنظيم واستقبال جمهور المعرض والضيوف والإجابة على أى استفسارات.

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