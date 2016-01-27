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اليوم.. ختام امتحانات الشهادة الابتدائية بجنوب سيناء

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اليوم.. ختام امتحانات الشهادة الابتدائية بجنوب سيناء اليوم.. ختام امتحانات الشهادة الابتدائية بجنوب سيناء
تختتم اليوم الأربعاء امتحانات الشهادة الابتدائية بجنوب سيناء ويؤدى 2376 تلميذا نظاميا فى الصف السادس منهم 12 من التلاميذ المدمجين و19 منازل و21 من الفصل الواحد موزعين على 100 لجنة على مستوى إدارات المديرية الثمانية، الامتحان فى مادة الدراسات الاجتماعية، والتى تبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحا وتنتهى فى تمام الساعة العشرة ونصف لمدة ساعة ونصف.

بينما تختتم امتحانات الشهادة الإعدادية غدا الخميس ويؤدى اليوم 1964 طالبا نظاميا و168 منازل موزعين على 57 لجنة على مستوى إدارات المديرية الثمانية امتحان الشهادة الإعدادية فى مادة العلوم والتى تبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحا وتنتهى فى الساعة الحادية عشر لمدة ساعتين.

ويؤدى الطلاب فى الفترة الثانية الامتحان فى مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والتى تبدأ فى تمام الساعة الحادية عشر ونصف وتنتهى فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، ولمدة ساعة.

وأكد السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء فى تصريح لــ"اليوم السابع" أن امتحان الهندسة الذى أداه طلاب الشهادة الإعدادية أمس الثلاثاء فى مستوى الطالب المتوسط، وجاء من صميم المقرر المدرسى ولم تتلق غرفة عمليات المديرية أية شكاوى كذلك امتحان اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائى والعلوم.

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