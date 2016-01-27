أخبار عاجلة

مساء الأنوار: المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة العربية للأندية -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على واقعة تعدي عمرو مرعي وصلاح سليمان على مراسل اليوم السابع وإيقافهم -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. توقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
نشرة مصراوي: فاجعة تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا.. وفرض الطواريء في البلاد -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني يزوران الكنيسة الكاثوليكية -
انتشار عناصر من الشرطة السرية بمحيط كنائس قنا -
العرب اليوم: تفجير كنيستين في مصر واشتباكات في جنوب لبنان -
تركيا تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - لقاء مع والد العريف أسماء أحمد شهيد تفجير كنيسة مار مرقس بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط مواد مخدرة ومخالفات مرورية فى حملة أمنية بالمنيا

Google+ Print
ضبط مواد مخدرة ومخالفات مرورية فى حملة أمنية بالمنيا ضبط مواد مخدرة ومخالفات مرورية فى حملة أمنية بالمنيا
شنت مديرية أمن المنيا حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى، مدير البحث الجنائى، يفيد ضبط "رمضان. ش"، 32 سنة عاطل، وبحوزته لفافة ورقية كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر، تزن 500 جرام، و20 قرصا لعقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار.

كما أسفرت نتائج الحملة عن تحرير 174 مخالفة مرافق شملت "33 محاضر إشغال طريق، 6 غرامات فورية، 133 إزالة إدارية فورية، 1 باعة جائلين، 1محضر بيئة".

كما تمكنت مباحث المرور من تحرير 1232 مخالفة مرورية و22 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365