ضبط مواد مخدرة ومخالفات مرورية فى حملة أمنية بالمنيا

شنت مديرية أمن المنيا حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى، مدير البحث الجنائى، يفيد ضبط "رمضان. ش"، 32 سنة عاطل، وبحوزته لفافة ورقية كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر، تزن 500 جرام، و20 قرصا لعقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار.

كما أسفرت نتائج الحملة عن تحرير 174 مخالفة مرافق شملت "33 محاضر إشغال طريق، 6 غرامات فورية، 133 إزالة إدارية فورية، 1 باعة جائلين، 1محضر بيئة".

كما تمكنت مباحث المرور من تحرير 1232 مخالفة مرورية و22 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.