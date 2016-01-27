الكويت وتونس توقعان اتفاقية فى مجال التعاون العسكرى

>وقعت الكويت وتونس اتفاقية فى مجال التعاون العسكرى بينهما فى قصر بيان بدولة الكويت مساء أمس الثلاثاء.

وذكرت وكالتا الأنباء الرسميتان فى الكويت وتونس أن الاتفاقية وقعها عن الحكومة الكويتية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح وعن حكومة تونس وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوى، بحضور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والرئيس التونسى الباجى قائد السبسى الذى يزور الكويت حاليا.

وقال الجهيناوى لوكالة تونس أفريقيا للأنباء إن هذه الاتفاقية هى الأولى من نوعها بين تونس والكويت.

وأضاف أن تلك الاتفاقية تهدف إلى وضع أسس للعلاقات فى مجال التعاون العسكرى بين الجانبين وتتضمن التدريب والتعليم العسكرى والتعاون بين القوات المسلحة والخدمات اللوجيستية وتبادل الأفراد والخبراء والفنيين فى مختلف المجالات العسكرية والتكنولوجية والاستخباراتية العسكرية.

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