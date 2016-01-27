مقتل 23 من المليشيات الحوثية فى تعز وقتلى فى لحج والضالع باليمن

>قتل 23 من عناصر مليشيات الحوثيين وصالح فى الاشتباكات التى جرت بين عناصر الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية من جهة وهذه العناصر من جهة أخرى فى جبهات القتال بمدينة تعز وقصف طائرات دول التحالف العربى لمواقعهم.

وأوضح المركز الإعلامى للمجلس العسكرى اليمنى فى تعز أن العشرات من المليشيات أصيبوا فى الاشتباكات العنيفة التى شهدته الجبهات خاصة جبهة المسراخ وقد حققت المقاومة تقدما واستطاعت تطهير عدة مواقع منها وتحرير مواقع السويدا وتبة المقبرة وتبة الخزان فوق إدارة الامن والسيطرة على قرية الجزارين والسوادية واقتربوا كثيرا من مركز مديرية المسراخ.

واضاف أن 21 من عناصر المقاومة أصيبوا فى الاشتباكات فى الوقت الذى قتل فيه مدنى وأصيب 17 آخرين بسبب القصف العشوائى للمليشيات على الأحياء السكنية فى تعز.