أهالى مساكن الصينية بالإسكندرية يستغيثون بسبب ارتفاع منسوب مياه الصرف والأمطار

يستغيث أهالى مساكن الصينية بالهانوفيل غرب الإسكندرية من ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحى المتراكمة بسبب شدة هطول الأمطار فى الساعات الماضية على المنطقة بأكملها مما سبب فى زيادة ارتفاع المياه المتراكمة.

وقال خالد الجوهرى، أحد سكان المنطقة لـ"اليوم السابع"، أنه بسبب الامطار ارتفع منسوب المياه المتراكمة منذ سنوات بسبب انهيار شبكة الصرف الصحى وسبب فى اعاقة حركة مرور المواطنين ووصول المياه الى منازل الأهالى .

وأضاف أنهم قدموا شكاوى إلى لحى العجمى لإصلاح شبكة الصرف الصحى لتضرر المواكنين فى اوقات النوات وغزارة الامطار لارتفاع منسوب مياه الصرف المتراكمة ولكن بدون فائدة .

ويطالب أهالى مساكن الصينية بسرعة إنقاذهم من الغرق بسبب شدة الأمطار بالمحافظة والتى قد تسبب لهم كارثة وحوادث صعق لارتفاع منسوب المياه إلى المنازل.



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