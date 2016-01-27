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طائرات التحالف العربى تواصل قصف مواقع للمليشيات الحوثية وصالح بصنعاء

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طائرات التحالف العربى تواصل قصف مواقع للمليشيات الحوثية وصالح بصنعاء طائرات التحالف العربى تواصل قصف مواقع للمليشيات الحوثية وصالح بصنعاء

>واصلت طائرات دول التحالف العربى قصف مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة اليمنية صنعاء .

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت فى الساعات الاولى من صباح اليوم معسكر الصباحة للحرس الجمهورى غربى العاصمة ومخازن الأسلحة والذخيرة فى جبل فج عطان ومخازن أخرى فى الكلية الحربية وسمع دوى انفجارات قوية من الأماكن المستهدفة .

كما استهدفت الطائرات معسكر جبل النهدين المطل على دار الرئاسة ومعسكر الحفا للحرس الجمهورى جنوبى العاصمة ومواقع أخرى شمالى العاصمة.

وقامت الطائرات بطلعات استكشافية فوق العاصمة بعد القصف.
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