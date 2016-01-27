مصرع شاب مواطن بحادث تدهور في كلباء وإصابة قريبه

توفي شاب مواطن من منطقة الطريف في مدينة كلباء مساء أول من أمس في حادث تدهور خطير ، فيما أصيب قريبة له برفقتة بإصابات بليغة.

وقع الحادث على طريق " المضيق" بمدينة كلباء ،نقل على إثرها الراكبان إلى مستشفى كلباء لتلقي العلاج اللازم، إلا ان إصابة الشاب ( ح.م.خ) 24 عاماً كانت بليغة ولم ينجو منها.

وشهد أبناء المدينة جنازته بعد صلاة المغرب، حيث وري إلى الثرى بعد 9 ساعات قضاها يصارع الحياة بعد الحادث الأليم.

وذكر مصدر أمني، ورود بلاغ الحادث إلى غرفة العمليات بمركز شرطة كلباء الشامل في تمام الساعة 12 مساءً، يفيد بوقوع حادث مروري على طريق المضيق، وعلى إثره انتقلت دوريات الشرطة والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث. ومن خلال المعاينة تبين وجود شخصين مصابين بإصابات احدهم بليغة والاخر متوسطة نقلا على أثرها إلى مستشفى المدينة لتلقي العلاج.

وتبين حسب المصدر بعد تخطيط الحادث أن قائد المركبة كان يقوم مركبته نوع ( نيسان بترول) سالكاً الطريق المتجه من وادي الحلو إلى مدينة كلباء، حيث انحرفت مركبته عند أحد المنحنيات ما افقده السيطرة عليها وادى إلى تدهور المركبة واستقرارها بجانب الطريق.

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