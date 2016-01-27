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إطلاق قوافل السيارات المحملة بـ"أوراك" الدواجن بالجيزة والإسكندرية

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إطلاق قوافل السيارات المحملة بـ"أوراك" الدواجن بالجيزة والإسكندرية إطلاق قوافل السيارات المحملة بـ"أوراك" الدواجن بالجيزة والإسكندرية
أعلنت وزارة والتجارة الداخلية إطلاق قوافل السيارات المحملة بأوراك الدواجن المحلية بسعر 9 جنيهات ونصف للكيلو، من فروع المجمعات الاستهلاكية ،اليوم الإربعاء، فى شارع ترعة الجبل بالزيتون بالقاهرة ومنطقة زنين ببولاق الدكرور بالجيزة، وفى منطقة الزوايدة قرب العامرية بالإسكندرية،وفى مناطق أخرى بالمحافظات.

وأكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم يتوفير سيارات متنقلة فى معظم المحافظات لبيع كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسب تصل إلى 25% عن الأسواق، بالإضافة إلى اللحوم الطازجة والمبردة بسعر 50 جنيها للكيلو والدواجن المجمدة بسعر 19 جنيها للكيلو.


>مجمعات النيل: زيادة ضخ السلع واللحوم بأسعار مخفضة لـ 150 طنا يوميا

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مصر 365

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