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النقل تنهى المفاوضات مع أول تحالف مصرى لتنفيذ مترو السلام بـ5.2 مليار جنيه

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النقل تنهى المفاوضات مع أول تحالف مصرى لتنفيذ مترو السلام بـ5.2 مليار جنيه النقل تنهى المفاوضات مع أول تحالف مصرى لتنفيذ مترو السلام بـ5.2 مليار جنيه
أكد مصدر مسئول بوزارة النقل أن الوزارة أنهت مفاوضاتها مع أول تحالف مصرى لتنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الممتد من النزهة حتى السلام بطول 6.37 كم و5 محطات علوية، بتكلفة حوالى 5.2 مليار جنيه.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن التحالف المصرى يضم شركتى المقاولون العرب وأوراسكوم، وأنه جارى مراجعة مسودة العقد التى سيتم توقيعها بين التحالف والهيئة القومية للأنفاق التابعة للوزارة، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق على التعاقد بالأمر المباشر مع هذا التحالف.

وقال المصدر إنه تم إسناد تحويل مرافق الجزءين الأول والثانى بالمرحلة الرابعة بالخط الثالث إلى شركة المقاولات العامة "مختار إبراهيم"، وأنها انتهت من تحويل أكثر من 40% من مرافقهما، متوقع انتهاءها من تحويل المرافق بالكامل إبريل المقبل.


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