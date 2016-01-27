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المصريين الأحرار: العدد النهائى للجان البرلمان سيحدد ترشيحات الحزب

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المصريين الأحرار: العدد النهائى للجان البرلمان سيحدد ترشيحات الحزب المصريين الأحرار: العدد النهائى للجان البرلمان سيحدد ترشيحات الحزب
أكد شهاب وجيه المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، أن عدد اللجان التى يترشح عليها الحزب لم يتم تحديده حتى الآن، وذلك لأن هناك لجنة مشكلة بعمل لائحة داخلية فى البرلمان، وهناك احتمالية كبيرة تؤكد أن عدد اللجان البرلمانية لن يبق كما هو فى اللائحة القديمة وسيتجاوز 19 لجنة.

وأضاف شهاب وجيه فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن العدد النهائى للجان البرلمان هو الذى يحدد عدد اللجان التى سينافس عليها الحزب ، مشيرًا إلى أنه من حيث المبدأ فإن حزب المصريين الأحرار يولى اهتماما خاصا بثلاث لجان وهى "الزراعة والنقل والصحة" مضيفا :"لكن ننتظر العدد النهائى للجان البرلمان".

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