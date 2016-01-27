هاشتاج صوت المطر يتصدر تويتر..وتغريدة ساخرة: يوم حافل بـ"الزحاليق"

ظهر هاشتاج "صوت المطر" ضمن قائمة الأكثر تداولاً بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح اليوم الأربعاء، تزامناً مع هطول أمطار غزيرة منذ الصباح الباكر على محافظتى القاهرة والجيزة، وتراكمات المياه بالشوارع.

ويتداول رواد "تويتر" هاشتاج "صوت المطر" بشكل مستمر خلال سقوط الأمطار طوال فصل الشتاء، وجاءت أبرز التغريدات كالأتى: "صوت خرير الماء ونزول قطرات الماء أو صوت المطر يساعد الإنسان على التركيز والقدرة على التأمل وعلاج أمراض التشتت الذهنى بشكل مذهل"، و"صحيت على صوت المطر. شكله هيبقى يوم لطيف"، و"ساعتين ومازال المطر يغنى بصوته"، و"أكتر حاجة بتحسن مزاجك، الشواطئ الفاضية وصوت المطر"، و"ليه يا ريح المطر والسماء غيم، ولبيه يا صوت، المطر عقب غيبة" و"صوت المطر داخلين فى 4 ساعات وصوت المطر مبطلش"، "أه صوت المطر..يوم حافل بالزحاليق"، "صوت المطر يجبرك تفضل تحت البطانية".

وأضافت التغريدات، "جمال هطول الأمطار وقت صلاة الفجر"، و"صوت المطر وآذان الفجر ودعوة من القلب"، "ركعتين الفجر وسجدة طويلة مع صوت المطر"، "آذان الفجر مع صوت المطر والدعاء من القلب طالع قبل ما يوصل للسان.. حكايه تانية مش كل الناس تحسها، صباحكم سعاده ودعوات مقبولة".

وتابعت التغريدات "لما بصحى من النوم اللاقى الدنيا بتمطر بحس ان اليوم سعيد وبتاع"، "لما انام على صوت المطر الوضع مختلف تماما"، "وخلينا كده نصحى على صوت المطر كل يوم".

يشار إلى أن موجة شديدة من الطقس السيئ تجتاح البلاد يصاحبها انخفاض شديد فى درجات الحرارة تصل إلى درجة الصقيع، تستمر لعدة أيام لتعد تلك هى الموجة الأكثر برودة منذ بداية فصل الشتاء، إذ بدأت الموجة الباردة منذ يومين.



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