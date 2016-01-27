أخبار عاجلة

مساء الأنوار: المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة العربية للأندية -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على واقعة تعدي عمرو مرعي وصلاح سليمان على مراسل اليوم السابع وإيقافهم -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. توقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
نشرة مصراوي: فاجعة تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا.. وفرض الطواريء في البلاد -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني يزوران الكنيسة الكاثوليكية -
انتشار عناصر من الشرطة السرية بمحيط كنائس قنا -
العرب اليوم: تفجير كنيستين في مصر واشتباكات في جنوب لبنان -
تركيا تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - لقاء مع والد العريف أسماء أحمد شهيد تفجير كنيسة مار مرقس بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

للطلاب.. 6 نصائح تساعدك على التركيز وترفع كفاءة مخك

Google+ Print
للطلاب.. 6 نصائح تساعدك على التركيز وترفع كفاءة مخك للطلاب.. 6 نصائح تساعدك على التركيز وترفع كفاءة مخك
فى فترة الامتحانات يحتاج الطلبة قدرا كبيرا من التركيز وزيادة كفاءة عمل المخ، حتى يتمكنوا من تحصيل أكبر قدر من المعلومات بسهولة، ولكن فى سبيل تحقيق ذلك الهدف قد يرتكب البعض أخطاء دارجة نتيجة الجهل بالخطوات السليمة التى تساعد على تحفيز عمل المخ.

وفى السطور التالية يقدم استشارى الأمراض النفسية الدكتور جمال فرويز، عددا من النصائح المهمة والتى ترفع من معدل التركيز وتحسن عمل وكفاءة المخ أثناء المذاكرة وهم:

1- احرص على تناول كميات كافية من الماء يوميا، وبما لا يقل عن ليترين ونصف، فالماء يحسن من عمل الدورة الدموية بالجسم، وبالتالى يرفع من كفاءة المخ.
>2- لا تسرف فى تناول المنبهات كالقهوة والنسكافيه فتأثيرها، مؤقت وسريع الزوال، وغالبا ما يليها نوبات من الكسل والخمول وضعف التركيز.
>3- احرص على التواجد فى مكان جيد التهوية، فالهواء المتجدد يساعد على استنشاق الأكسجين بصورة جيدة، ويحسن من عمل جميع أعضاء الجسم وبالطبع المخ.
>4- تناول حفنة من المكسرات كالكاجو واللوز، فهى تحتوى على دهون أساسية لتحسين عمل المخ والذاكرة.
>5- ابتعد عن التوتر والقلق قدر الإمكان.
>6- احصل على القسط الكافى من النوم يوميا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365