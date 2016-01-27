للطلاب.. 6 نصائح تساعدك على التركيز وترفع كفاءة مخك

فى فترة الامتحانات يحتاج الطلبة قدرا كبيرا من التركيز وزيادة كفاءة عمل المخ، حتى يتمكنوا من تحصيل أكبر قدر من المعلومات بسهولة، ولكن فى سبيل تحقيق ذلك الهدف قد يرتكب البعض أخطاء دارجة نتيجة الجهل بالخطوات السليمة التى تساعد على تحفيز عمل المخ.

وفى السطور التالية يقدم استشارى الأمراض النفسية الدكتور جمال فرويز، عددا من النصائح المهمة والتى ترفع من معدل التركيز وتحسن عمل وكفاءة المخ أثناء المذاكرة وهم:

1- احرص على تناول كميات كافية من الماء يوميا، وبما لا يقل عن ليترين ونصف، فالماء يحسن من عمل الدورة الدموية بالجسم، وبالتالى يرفع من كفاءة المخ.

>2- لا تسرف فى تناول المنبهات كالقهوة والنسكافيه فتأثيرها، مؤقت وسريع الزوال، وغالبا ما يليها نوبات من الكسل والخمول وضعف التركيز.

>3- احرص على التواجد فى مكان جيد التهوية، فالهواء المتجدد يساعد على استنشاق الأكسجين بصورة جيدة، ويحسن من عمل جميع أعضاء الجسم وبالطبع المخ.

>4- تناول حفنة من المكسرات كالكاجو واللوز، فهى تحتوى على دهون أساسية لتحسين عمل المخ والذاكرة.

>5- ابتعد عن التوتر والقلق قدر الإمكان.

>6- احصل على القسط الكافى من النوم يوميا.