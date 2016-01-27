أخبار عاجلة

مساء الأنوار: المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة العربية للأندية -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على واقعة تعدي عمرو مرعي وصلاح سليمان على مراسل اليوم السابع وإيقافهم -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. توقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
نشرة مصراوي: فاجعة تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا.. وفرض الطواريء في البلاد -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني يزوران الكنيسة الكاثوليكية -
انتشار عناصر من الشرطة السرية بمحيط كنائس قنا -
العرب اليوم: تفجير كنيستين في مصر واشتباكات في جنوب لبنان -
تركيا تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - لقاء مع والد العريف أسماء أحمد شهيد تفجير كنيسة مار مرقس بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بلال النمس: البنك المركزى الأردنى يوجه ضربة موجعه لمافيا غسيل الأموال

Google+ Print
بلال النمس: البنك المركزى الأردنى يوجه ضربة موجعه لمافيا غسيل الأموال بلال النمس: البنك المركزى الأردنى يوجه ضربة موجعه لمافيا غسيل الأموال
أشاد المستشار بلال النمس الأمين العام للاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بجامعة الدول العربية بجهود البنك المركزى الأردنى، وذلك بعدما نجح فى القضاء على أخطر مصادر غسيل الأموال بالمملكة الأردنية.

وأضاف النمس فى تصريحات صحفية، "نبارك للبنك المركزى الأردنى خطوته الجريئة فى السيطرة على أكبر شركة تدير أخطر مافيا لغسل الأموال فى الأردن يديرها أحد الأشخاص ويدعى «أبو رامى».

وأوضح الأمين العام للاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، أن البنك المركزى الأردنى استطاع خلال الشهر الجارى تجميد أموال أحد شركات الصرافة الواقعه فى منطقة الشميسانى، مشيرًا إلى أن مسئولى البنك المركزى استطاعوا إخراج موظفى الشركة والحصول على كافة السجلات والأجهزة الموجودة فيها وغلق الشركة بالشمع الأحمر.

وأشار النمس إلى أن هذه الخطوة الجريئة تحسب للبنك المركزى الأردنى ولجميع الجهات الرقابية بالأردن كون ذلك من أهم الخطوات لمكافحة الفساد فى المنطقة العربية، مؤكدًا أنه سوف يتم التواصل مع البنك المركزى الأردنى لمتابعة سير التحقيقات الخاصة بقضايا غسل الأموال فى الأردن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365