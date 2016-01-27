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البارزانى يدعو لإجراء استفتاء حول مصير كردستان قبل انتخابات أمريكا

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البارزانى يدعو لإجراء استفتاء حول مصير كردستان قبل انتخابات أمريكا البارزانى يدعو لإجراء استفتاء حول مصير كردستان قبل انتخابات أمريكا

>كشف مصدر كردى مسؤول عن أن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزانى، مساء أمس الثلاثاء، دعا خلال اجتماعه مع الأطراف السياسية بالإقليم إلى إجراء استفتاء حول مصير كردستان قبل بدء إنتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يصدر بيان رسمى حول الاجتماع.

ونقلت "رووداو" الكردية عن المصدر، الذى حضر الاجتماع، أن "البارزانى أخبر جميع الأطراف السياسية الحاضرة فى الاجتماع بضرورة إجراء استفتاء حول مستقبل ومصير اقليم كردستان قبل بدء الانتخابات الرئاسية الأمريكية التى ستجرى فى تاريخ 8 نوفمبر المقبل لكى يعطى الشعب الكردستانى قراره".

وأكد رئيس كتلة الأرمن فى برلمان كردستان يروانت أمينيان أن البارزانى حث الأطراف السياسية الكردية على إجراء استفتاء تقرير المصير قبل الانتخابات الأمريكية وضرورة استغلال "الفرصة التاريخية" المتاحة أمام الأكراد حاليا، وأن أغلبية الأطراف المشاركة أيدت إجراء الاستفتاء.

وأعرب البارزانى عن استعداده لتسليم منصب رئاسة الإقليم لمن لديه الاستعداد لذلك، وأنه سيقوم بتأييده والوقوف إلى جانبه، وأنه سوف يخرج من الإقليم، لكى يقوم هذا الشخص الذى سيصبح رئيسا لكردستان بمزاولة عمله بكل ارتياح.
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مصر 365

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