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تساقط الشعر وجفاف الجلد.. أبرز علامات سوء تغذية طفلك.. خدى بالك يا مدام

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تساقط الشعر وجفاف الجلد.. أبرز علامات سوء تغذية طفلك.. خدى بالك يا مدام تساقط الشعر وجفاف الجلد.. أبرز علامات سوء تغذية طفلك.. خدى بالك يا مدام
سوء التغذية تصيب الأطفال بمشاكل صحية على المدى البعيد وتظهر عليه فى أعراض مرضية متنوعة.

سوء التغذية أحد أسباب الأنيميا ولين العظام عند الأطفال


>تقول الدكتورة مى سعد الدين، مدرس واستشارى الأطفال بمستشفى الأطفال "أبو الريش التعليمى"، إن سوء التغذية يعنى اعتماد الأم فى تغذية طفلها على بعض الأطعمة غير المفيدة له، فمثلا نجدها فى الريف ونتيجة للفقر وضيق الحال تقدم له أرز مسلوق، وهذا يزيد من وزن الطفل لكنه يقلل من كم الفيتامينات والكالسيوم فى جسمه ويظهر هذا فى إصابته بـ"لين العظام"، كما يقلل من حجم عنصر الحديد وهذا يصيبه بـ"الأنيميا".

أهم علامات إصابة الطفل بسوء التغذية


>وأوضحت استشارى الأطفال أن سوء التغذية له أعراض تظهر على الطفل تلاحظها الأم، وأهمها:
>1 - تساقط الشعر الطفل بصورة ملحوظة.
>2 - جفاف بالجلد.
>3 - تقصف الأظافر.
>4 - ضعف القدرات العقلية والتركيز والانتباه.
>5- قصر طول قامة الطفل عن المعدل الطبيعيى.
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مصر 365