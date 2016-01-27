أخبار عاجلة

مساء الأنوار: المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة العربية للأندية -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على واقعة تعدي عمرو مرعي وصلاح سليمان على مراسل اليوم السابع وإيقافهم -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. توقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
نشرة مصراوي: فاجعة تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا.. وفرض الطواريء في البلاد -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني يزوران الكنيسة الكاثوليكية -
انتشار عناصر من الشرطة السرية بمحيط كنائس قنا -
العرب اليوم: تفجير كنيستين في مصر واشتباكات في جنوب لبنان -
تركيا تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - لقاء مع والد العريف أسماء أحمد شهيد تفجير كنيسة مار مرقس بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اليوم .. الحكم على 4 أعضاء بـ 6 إبريل متهمين بالتظاهر فى "ذكرى محمد محمود"

Google+ Print
اليوم .. الحكم على 4 أعضاء بـ 6 إبريل متهمين بالتظاهر فى "ذكرى محمد محمود" اليوم .. الحكم على 4 أعضاء بـ 6 إبريل متهمين بالتظاهر فى "ذكرى محمد محمود"
تصدر محكمة مستأنف عابدين والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم ، اليوم الأربعاء،حكمها فى الاستئناف المقدم من 4 أعضاء بحركة 6 أبريل متهمين بالتظاهر وإحياء ذكرى محمد محمود، على حبسهم عامين.

كان المستشار وائل خضر، رئيس محكمة جنح عابدين، قضى بحبس 4 متظاهرين من حركة 6 أبريل، فى إحياء ذكرى محمد محمود، عامين مع الشغل لكل واحد منهم.

وكشفت تحقيقات النيابة، تمكن ضباط قسم شرطة عابدين من إلقاء القبض على كلٍ من أحمد محمد سعيد، ومصطفى إبراهيم وشهرته "اينو"، وكريم خالد فتحى، ومحمد عبد الحميد عابدين.

وقالت النيابة العامة، إن المتهمين قطعوا الطريق العام، وتظاهروا، وعطلوا الحركة المرورية، وحازوا مطبوعات ومنشورات تحريضية ضد الدولة.

وأنكر المتهمون الاتهامات المنسوبة لهم بالتجمهر والتظاهر بدون تصريح، والترويج للتظاهر ضد مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليهم أثناء سيرهم، ولا يعرفون شيئا عن اللافتات المضبوطة والمحرزة بالتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365