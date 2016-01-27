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"استئناف القاهرة" تنظر اليوم طلب رد هيئة محاكمة "خلية 6 أبريل"

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"استئناف القاهرة" تنظر اليوم طلب رد هيئة محاكمة "خلية 6 أبريل" "استئناف القاهرة" تنظر اليوم طلب رد هيئة محاكمة "خلية 6 أبريل"
تنظر محكمة استئناف القاهرة والمنعقدة بدار القضاء العالى ، اليوم الاربعاء ، طلب رد هيئة محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، والمقدم من المتهم الثانى فى إعادة إجراءات محاكمة 10 متهمين على رأسهم رامى سيد حسنين مسئول العمل الجماهيرى لحركة 6 أبريل، والعضو بالمكتب السياسى للحركة، والعضو بجبهة ثوار فى القضية المقيدة برقم 4546 كلى جنوب الجيزة لاتهامهم بالتظاهر والتجمهر وحيازة منشورات ومفرقعات والتخريب العمدى لمبان وأملاك عامة وإنشاء جمعية "حركة" الغرض منها سيطرة فئة اجتماعية على غيرها لقلب نظام الحكم باستخدام القوة والإرهاب والمعروفة إعلاميا بـ"خلية 6 إبريل"

كان دفاع المتهم الثانى قدم طلبا لرد هيئة المحكمة لصدور تصريحات فى حوارات صحفية لرئيس الدائرة المستشار ناجى شحاتة يبين فيه اتجاهاته.

جدير بالذكر، أنه قد سبق لمحكمة الجنايات وقد أصدرت ضدهم حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد بتاريخ 8 أكتوبر الماضى.


>- "استئناف القاهرة" تؤجل نظر طلب رد قاضى "خلية 6 إبريل" لجلسة 27 يناير

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