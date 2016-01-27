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كسر أظافر إيدك مش بس بسبب المية.. هناك أسباب مرضية تعرفى عليها

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كسر أظافر إيدك مش بس بسبب المية.. هناك أسباب مرضية تعرفى عليها كسر أظافر إيدك مش بس بسبب المية.. هناك أسباب مرضية تعرفى عليها
كثير من السيدات يحرصن على ترك أظافر أيديهن لتنمو مع تهذيبها سواء بمجهود شخصى أو عن طريق الاستعانة بالمتخصصين فى التجميل والهدف واضح، وهو إضفاء شكل جمالى على اليدين ومن ثم يصبح كسر أى من هذه الأظافر مشكلة تؤرق غالبية النساء.

أسباب كسر الأظافر
>وفى ذلك يقول الدكتور أحمد قدح، أخصائى الأمراض الجلدية والتناسلية وعلاج الليزر، إن أظافر أيدى كثير من النساء تتعرض للكسر نتيجة أسباب وعوامل مختلفة أهمها:
>• تعرض الأظافر للمياه بصور متكررة .
>• وجود مشاكل الجلدية كفطريات الأظافر.
>• تعرض الأظافر لبعض الكيماويات مثل طلاء الأظافر ومزيل هذا الطلاء.

الأسباب المرضية لكسر الأظافر
>ويرى أخصائى الأمراض الجلدية والتناسلية وعلاج الليزر أن هناك بعض الأمراض التى تسبب كسر الأظافر، فمثلا السيدات أو الأشخاص بصفة عامة الذين تعانى أجسادهم من نقص الفيتامينات والأملاح المعدنية كالكالسيوم والحديد تزيد لديهم فرص تعرض أظافرهم للكسر وظهور بعض العلامات البيضاء على الأظافر من الخارج.

ويؤكد د. قدح أن جفاف الأظافر يزيد أيضا فى زيادة فرص كسرها، لذلك يجب الاهتمام بترطيب الأظافر بوضع كريمات المرطبة عليها للعناية بها وبصحة جلد اليدين.

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مصر 365