وزير التعليم العالى يفتتح الإنشاءات الجديدة بجامعة أسوان غداً

يتوجه الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، غدًا الأربعاء إلى مدينة أسوان، لتفقد جامعة أسوان، فى زيارة تستمر يومى الخميس والجمعة.

ويشمل برنامج وزير التعليم العالى بجامعة أسوان، غداً الخميس، تفقد افتتاحات الجامعة من "الملاعب الرياضية، والصالة المغطاة، ومعامل كلية العلوم، وتطوير مبنى الأقسام العلمية بكلية الهندسة"، ويختتم اليوم الأول بعقد المؤتمر الدولى للعلوم الهندسية وتطبيقاتها.

فيما تشمل جولة اليوم التالى لزيارة وزير التعليم العالى، تفقد افتتاحات المستشفى الجامعى، وافتتاح مبنى كلية التربية الجديدة.