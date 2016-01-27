بالصور.. مطالبات بإزالة مبنى متصدع يهدد حياة المواطنين بفوه فى كفر الشيخ

قال سعيد شبور"عضو منظمة مصر الحرة لحقوق الإنسان"، أن هناك مبنى بشارع مسجد أبوالليف بمدينة فوه يجب إزالته لأنه يهدد المارة بالموت وقد حدثت كارثة العام الماضى وتساقط على من فيه ومازال باقى المبنى بارتفاعه بطوابقه الثلاثة مسنودا بعمدان خشبية وجنباته متصدعة وتآكلت جميع جدرانه وفى أى وقت قد تحدث كارثة أخرى لا يعلم مداها إلا الله،بوقوعه وتساقطه لأنه معرض لوقوعه وتساقطه فى أى وقت.

وأضاف شبور، أنه يطالب محمد أبو غنيمة رئيس مركز ومدينة فوه، بإزالة المبنى مؤكداً أنه لن يتحرك أحد إلا عندما تحدث مصيبة وهى أمام أعيننا وقادرين على منعها،رجاء اتخاذ اللازم وفى أسرع وقت، حرصا وحفاظا على سلامة وأرواح المواطنين،اللهم بلغنا اللهم فأشهد.



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