دورات تدريبية لتنمية قدرات الجهاز الإدارى بجامعة القناة

وافق مجلس جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ممدوح غراب، على انشاء لجنة عليا لتنظيم العملية التدريبية بالجامعة وتتشكل من نواب رئيس الجامعة الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق راشد رحمي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة الى كل من المهندس محمد النساج أمين عام الجامعة، والدكتور محمد صالح مدير مركز تطوير التعليم، وذلك فى إطار تفعيل خطة تطوير الأداء الادارى للعاملين بجامعة قناة السويس.

وأشار الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، فى تصريحات صحفية، إلى أن اللجنة نظمت اجتماعا وقررت تشكيل كيان موحد لتفعيل التدريب بالجامعة لرفع كفائه العاملين بالجامعة من إداريين وأعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم وطلاب والبدء في تدريب الإداريين أولا لما فى ذلك من اثر على العملية التعليمية و البحثية وخدمة المجتمع بالجامعة وتحديد الفئات المستهدفة من الإداريين الصف الثانى و الثالث الذين سيعدون كقيادات للجامعة مستقبلا.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن اللجنة قامت بإعداد الخطة التدريبية والتي ستشمل جدرات الإدارة والقيادة وجدرات التواصل الفعال وبرامج الحاسب الالى و التوصيف الوظيفي و التوثيق الادارى فى التعليم العالي و الاستخدام اللغوي الصحيح فى المخاطبات و الجوانب المالية والقانونية للعمل الجامعى و إعداد نماذج الخطابات واصدرات قطاعات الجامعة المختلفة مثل الإفادات وأنواع الشهادات المختلفة ومهارات تطوير الذات مثل كتابة السيرة الذاتية ويبدأ البرنامج التدريبي فى أول فبراير القادم .