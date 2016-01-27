تنبيه! احذروا سيليكون المؤخرة !

لاحظنا، مؤخراً، عدداً كبيراً من النجمات اللواتي أقدمن على إجراء عمليات تكبير المؤخرة ؛ للحصول على شكل جديد وحجم ضخم أحياناً. فإن كنت تنوين القيام بمثل هذه العملية، فاقرئي ما يأتي:

سيليكون الموخرة : هذه التقنية ممنوعة في البرازيل، وعدد قليل جداً من الجراحين يمارسونها في فرنسا، إذ تقوم على إدخال السيليكون في الثلث العلوي من الأرداف مباشرة في العضلات الألوية مكسيموس، عبر شقّ يختفي في الطبقة التي تفصل الفخذ عن المؤخرة. هذه الجراحة مؤلمة جداً وخطرة، وقد تنتج عنها مضاعفات كبيرة (العدوى، أو تشريد الزرع، إذا لم يتمّ وضعه بشكل جيد في العضلات) كما أنها معرضة للتلف، كما حدث مع بعض الفتيات، بحيث تسرّبت مادة السيليكون من الكيس إلى الجسم.

في نفس الوقت، هناك تقنية جديدة نوعاً ما في فرنسا، لكنها لا تقنع النجمات. هي ـ بعيداً من الجراحة ـ تقوم على حقن الدهون (Lipostructure) .،إذ يتمّ أخذ الدهون من البطن والوركين أو الفخذين، تحت التخدير العام أو الموضعي، ثمّ يُعاد حقنها في الأرداف للحصول على شكل مميّز.

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