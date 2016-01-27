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مصرع شابة مواطنة بحادث مروع على طريق البثنة بالفجيرة

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مصرع شابة مواطنة بحادث مروع على طريق البثنة بالفجيرة مصرع شابة مواطنة بحادث مروع على طريق البثنة بالفجيرة

لقيت شابة مواطنة مصرعها مساء أمس " الثلاثاء"  في حادث مروع على طريق البثنة باتجاه الفجيرة، وذلك بعد ان فقدت السيطرة على مركبتها اثناء القيادة ، مما نجم عنه اصطدامها بعامود الإنارة والحاجز الحديدي وتعرضها لاصابات بليغة.

وقال المقدم الدكتور سعيد محمد الحساني رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة بشرطة الفجيرة، ان الحادث وقع في تمام الساعة الخامسة والربع من مساء الثلاثاء على طريق البثنة باتجاه الفجيرة ، لشابة مواطنة تدعى ( و. م . س) 27 سنة ، فقدت على اثره السائقة سيطرتها على السيارة مما ادى  الى انحراف المركبة عن مسارها واصطدامها بقوة بعامود الانارة والحاجز الحديدي ، وعليه تحركت على الفور سيارة الاسعاف الوطني وسيارات الشرطة للموقع وتم نقل المصابة الى المستشفى على وجه السرعة في حالة حرجة الى قسم العناية الفائقة الا انها فارقت الحياة متأثرة باصابتها الخطيرة. 
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