القبض على عاطل بحوزته 800 قرص مخدر ونصف كيلو بانجو وسلاح نارى بالإسماعيلية

ألقت مباحث مركز الإسماعيلية القبض على عاطل بحوزته 800 قرص مخدر، وسلاح نارى "بندقية خرطوش " وسلاح أبيض وكمية من نبات البانجو المخدر فى الإسماعيلية.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطاراً من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات للرائد محمود رحيل رئيس مباحث مركز الإسماعيلية بقيام المتهم "معتز. م. م .ج " 45 سنة عاطل مقيم أبوعطوة دائرة المركز بالاتجار فى الأقراص المخدرة ونبات البانجو وبإجراء التحريات السرية أثبتت صدق المعلومات.

وعلى الفور تم إعداد أكمنة ثابتة ومتحركة لضبط المتهم المتحرى عنه، وتمكن النقيبان أحمد الطحاوى ومحمد الشافعى معاونى المباحث من القبض على المتهم وبحوزته 700 قرص مخدر مختلف الأنواع وسلاح نارى "بندقية خرطوش" صناعة تركية، و2 طلقة من نفس العيار، و5 لفافات من نبات البانجو المخدر وزنت ما يقرب من نص كيلو وسلاح أبيض "سنجة " ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والأسلحة بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 456 لسنة 2016 جنايات مركز الإسماعيلية، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.



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