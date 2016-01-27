اكتشاف علمي في الفيروس بين جامعتي المؤسس وهونج كونج

تمكن فريق المجموعة البحثية للتقنية الحيوية بجامعة الملك عبدالعزيز وبرئاسة البروفيسور جمال بن صابر محمد صابر من عزل وتعريف عدد من فيروسات كورونا متلازمة الشرق الأوسط (منها ما هو جديد مثل α-CorV و β-CorV) وذلك بالتعاون مع فريق من جامعة هونج كونج، حيث تم إجراء مسح شامل على الإبل في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية (جده- الرياض- الطائف)، والحصول على العينات الضرورية للبحث، وإجراء التحاليل الجينومية لكامل جينومات الفيروسات Genomic Sequencing بالإضافة الى إجراء تحليل النشوء والتطور Phylogenetic Analysis.

ويمثل هذا الكشف نقلة نوعية نحو التعرف على مسببات المرض في الإنسان بعد توصل الباحثين إلى وجود فيروس آخر ممرض ناتج عن الاتحادات الجينومية للفيروسات الأخرى مع بعضها البعض (Recombinant Type).

حيث يعد هذا الكشف خطوة مهمة في طريق مكافحة المرض عبر تصنيع اللقاحات لتحصين قطعان الإبل كمرحلة أولى قد تكون كافية بإذن الله للقضاء على المرض في الإبل وبالتالي منع انتقاله إلى البشر.

وقد تم نشر البحث الخاص بهذا الاكتشاف المهم في مجلة ساينس (Science) وهي من المجلات العلمية المرموقة في مجال البحث العلمي وتعتبر من أكثر المجلات العلمية شهرة .