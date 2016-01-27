أخبار عاجلة

مساء الأنوار: المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة العربية للأندية -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على واقعة تعدي عمرو مرعي وصلاح سليمان على مراسل اليوم السابع وإيقافهم -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. توقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
نشرة مصراوي: فاجعة تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا.. وفرض الطواريء في البلاد -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني يزوران الكنيسة الكاثوليكية -
انتشار عناصر من الشرطة السرية بمحيط كنائس قنا -
العرب اليوم: تفجير كنيستين في مصر واشتباكات في جنوب لبنان -
تركيا تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - لقاء مع والد العريف أسماء أحمد شهيد تفجير كنيسة مار مرقس بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

اكتشاف علمي في الفيروس بين جامعتي المؤسس وهونج كونج

Google+ Print

    تمكن فريق المجموعة البحثية للتقنية الحيوية بجامعة الملك عبدالعزيز وبرئاسة البروفيسور جمال بن صابر محمد صابر من عزل وتعريف عدد من فيروسات كورونا متلازمة الشرق الأوسط (منها ما هو جديد مثل α-CorV و β-CorV) وذلك بالتعاون مع فريق من جامعة هونج كونج، حيث تم إجراء مسح شامل على الإبل في مناطق مختلفة من المملكة العربية (جده- الرياض- الطائف)، والحصول على العينات الضرورية للبحث، وإجراء التحاليل الجينومية لكامل جينومات الفيروسات Genomic Sequencing بالإضافة الى إجراء تحليل النشوء والتطور Phylogenetic Analysis.

ويمثل هذا الكشف نقلة نوعية نحو التعرف على مسببات المرض في الإنسان بعد توصل الباحثين إلى وجود فيروس آخر ممرض ناتج عن الاتحادات الجينومية للفيروسات الأخرى مع بعضها البعض (Recombinant Type). 

حيث يعد هذا الكشف خطوة مهمة في طريق مكافحة المرض عبر تصنيع اللقاحات لتحصين قطعان الإبل كمرحلة أولى قد تكون كافية بإذن الله للقضاء على المرض في الإبل وبالتالي منع انتقاله إلى البشر.

وقد تم نشر البحث الخاص بهذا الاكتشاف المهم في مجلة ساينس (Science) وهي من المجلات العلمية المرموقة في مجال البحث العلمي وتعتبر من أكثر المجلات العلمية شهرة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة