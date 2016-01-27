المبرز: 47 حصيلة المصابين بحالات التسمم الغذائي

رفض د. ابراهيم الشبيث مدير إدارة صحة البيئة في أمانة الأحساء تحديد المتسبب في حالات التسمم التي أصابت 47 شخصاً مساء الاثنين في مدينة المبرز، كاشفاً عن أن النتائج ستظهر قريباً وستكون هي الفيصل في تحديد السبب سواء أكان من وجبة الطعام أم من الأيدي العاملة في المطعم.

وقال د. الشبيث ل"الرياض": إن العينات لا تزال في المختبر ولم يتم حتى الآن التوصل للنتائج النهائية، مشيراً إلى المتابعة الشخصية من قبل الأمين م. عادل الملحم للموضوع من ساعة تلقي البلاغ.

بدوره، ذكر عبدالرحمن السدران مدير العلاقات والناطق الرسمي في الشؤون الصحية بالأحساء ل"الرياض" أن عدد حالات التسمم التي وصلت لمستشفى الأمير سعود بن جلوي مساء الاثنين بلغت 47 حالة، أدخل منها عشر حالات للتنويم حالتان منها لأطفال والأخرى للكبار، فيما خرج 30 حالة، ولا تزال هناك حالة تحت التقييم في قسم الطوارئ، وتم تحويل 6 حالات لمستشفى الملك فهد بالهفوف.

وأضاف السدران أن عبدالحميد العمير مدير الشؤون الصحية بالأحساء وجه فور ورود البلاغ برفع الاستعداد في المستشفيات لاستقبال الحالات حال دعت الحاجة للتنويم.

وكان خالد بووشل الناطق الرسمي لأمانة الأحساء قد أصدر مساء أمس الأول بياناً أوضح فيه أن بلدية المبرز أغلقت مطعماً في شارع الأمير سعود الفيصل احترازياً بسبب الاشتباه في حالات تسمم غذائي لعدد ٍمن الأشخاص.