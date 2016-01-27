انطلاق أعمال مؤتمر «تحقيق الاجتماع وترك التحزب والافتراق» في المدينة.. اليوم

بموافقة سامية كريمة يرعى وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى، صباح اليوم (الأربعاء)، مؤتمر «تحقيق الاجتماع وترك التحزب والافتراق.. واجب شرعي ومطلب وطني» والذي تنظمه الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.

من جهته، أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد بن محمد الصمعاني أن شريعتنا الإسلامية ووحدة الصف مصدر قوة بلادنا.

وقال بمناسبة انعقاد المؤتمر، إن الشريعة الإسلامية التي ارتضاها الله لنا صلاحاً لحياتنا في الدنيا والآخرة شددت على وحدة الصف المسلم واجتماع الأمة الإسلامية تحت راية «لا إله إلا الله محمد رسول الله» ودعت إلى وحدة الصف وتوحيد الكلمة وتقوية لشوكة الإسلام قال تعالى – «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا» سورة آل عمران.

وأشار وزير العدل إلى أن الفرقة والاختلاف سبب هلاك وزوال الأمم والجماعات وهوانها أمام أعدائها، وأردف قائلا لقد مَنّ الله على هذه البلاد بقيادة حكيمة جعلت من تطبيق شرع الله في كافة شؤونها ووحدة صف مجتمعها قوّتها فأصبحت مناراً للدول ونبراساً يحتذى به بين الشعوب فلا حزبية هنا ولا عصبية فالكل سواسية ويد الله مع الجماعة ،فعن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال : « مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

وقَالَ صلى الله عليه وسلم «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ».

رئيس ديوان المظالم: المملكة حاضنة الاجتماع الإسلامي والعربي

وقال: يأتي هذا المؤتمر المبارك دعماً لوحدة الصف الوطني وتحقيقاً للوحدة والمواطنة ونبذ الفرقة والخلاف والحزبيات والتي نرى نتاجها في فئات ضالة ومضلة سلخت البيعة وخرجت على ولي الأمر وأعلنت العصيان وعدم السمع والطاعة فكفّرت المسلمين، واعتدت على الآمنين والمستأمنين، واستباحت الدماء، وقتلت النفس المعصومة، وسلبت الأموال، وهذا ديدن كل من يدعو الناس إلى الفرقة، وإلى التحزب مرتكبا ما حرم الله – عز وجل – لأن الشريعة جاءت بحفظ الدماء والأعراض والأموال ليُظهر جلياً الدور الكبير الذي تقوم به هذه المنابر العلمية في تعزيز مفهوم البيعة ومكانتها الشرعية وخطورة الافتئات على ولي الأمر وأهمية الجماعة والوحدة الوطنية والتأكيد عليها وإظهار حقيقة هذه الفئات والأحزاب المنتسبة للإسلام والإسلام منها براء وتعرية حقيقتها ودورها الفعال في التنشئة الاسلامية القائمة على الوسطية ونبذ العنف والتطرف والفرقة.

بدوره، أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد بن محمد اليوسف، أن المملكة حاضنة الاجتماع الإسلامي والعربي. وأشار في كلمة له -بمناسبة انعقاد المؤتمر- إلى ما يحققه اجتماع كلمة الأمة وتركها للافتراق والتحزب العصبي المذموم من رفعة في الدين والدنيا في رعاية للإنسان وعمارة للأرض، وهو ما قامت عليه هذه البلاد المباركة من بداية تأسيسها على يد مؤسسها –طيب الله ثراه- وتتابع عليه أبناؤه البررة، إذ كان انطلاق وحدتها وقيام توحيدها على اجتماع الكلمة على ولي الأمر وترك التفرق والتحزب هو المبدأ الأهم والذي ما زالت بحمد الله متمسكة به منافحة عنه ومضرب المثل فيه بين كل الدول.

وأكد اليوسف أن هذا المؤتمر من حيث الزمان ينعقد في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- والذي شهد بداية عهده المبارك تحقيقاً حازماً وعملياً مثمراً لهذا المبدأ لم يكن محيطه هذه البلاد فحسب بل شمل العالم الإسلامي والعالم كله ويكفي دلالة على ذلك انطلاق هذا المؤتمر عقب إعلان قيام التحالف الإسلامي ضد الإرهاب من أرض ومهد الرسالة ليضرب بعلم وقوة كل جذور التطرف والإرهاب والتفرق والاختلاف، ومن حيث المكان فإن المدينة النبوية هي مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، والمأوى الذي قدم إليه ليكون من أوليات المهام التي حض عليها تحقيق الأنموذج الأول والفريد في اجتماع الكلمة والبعد عن التحزب والافتراق، عندما آخى بين المهاجرين والأنصار، فكان ذلك بداية تكوين دولة فتية مكن الله لها مشارق الأرض ومغاربها، وهو ما سار عليه سلف هذه الأمة ومن اتبعهم بإحسان، وتمسكت به هذه البلاد –حرسها الله – ملوكاً وشعباً في تماسك لافت قائم على المحبة والإخاء.