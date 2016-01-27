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ثلاث جهات تناقش تنظيم حركة المرور في «مركزية بريدة»

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ثلاث جهات تناقش تنظيم حركة المرور في «مركزية بريدة» ثلاث جهات تناقش تنظيم حركة المرور في «مركزية بريدة»

    ناقش لقاء ضم أمانة ومرور وطرق القصيم ترأسه أمين منطقة القصيم م.صالح الأحمد بحضور مدير مرور القصيم العميد ناصر القريني ومدير عام إدارة الطرق والنقل بالقصيم م.محمد الشمري تنظيم حركة المرور في المنطقة المركزية بمدينة بريدة وتغير بعض اتجاهات السير لتحقيق الانسيابية في الحركة المرورية وتخفيض الازدحام وقدم استشاري أمانة منطقة القصيم تصور للحركة المقترحة بالنمذجة المرورية تحاكي الواقع الذي سيتم تطبيقه.

وتم تدارس جميع الآراء حول التعديلات المطلوبة والتي تتناسب مع أهمية هذه المنطقة كما تم استعراض تصاميم التقاطعات المعدة من قبل استشاري وزارة النقل لعدد من التقاطعات على طريق الملك سلمان والطريق الدائري الداخلي بمدينة بريدة وتم استعراض الأساليب التصميمية لهذه التقاطعات وسيتم مناقشة ودراسة تداخلها مع الطرق الهيكلية المتقاطعة مع هذه الطرق للوصول إلى التصميم الأنسب بما يحقق انتظام حركة المرور وتحقيق الفائدة المرورية والتنموية والاقتصادية للمدينة.

حضر اللقاء وكيل الأمين للتعمير والمشروعات م. محمد المندرج ووكيل الأمين للدراسات والإشراف م.عبدالعزيز السحيباني.

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