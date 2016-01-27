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فتاة سعودية طموحة.. تتحول من الضمان إلى الأمان

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فتاة سعودية طموحة.. تتحول من الضمان إلى الأمان فتاة سعودية طموحة.. تتحول من الضمان إلى الأمان

    لم تحول الظروف الصعبة التي واجهتها الشابة هند المغير في تحقيقها النجاح عبر كفاحها وتميزها وسعيها إلى تغيير واقعها بعد سنوات من الكفاح كان من الممكن أن تثبط من عزيمتها.

الشابة الطموحة هند وضعت النجاح نصب عينيها، ورسمت لنفسها خارطة طريق عملت على الوصول إليها عن طريق الحصول على الشهادات اللازمة التي تمكنها من تحسين ظروف حياتها لاعتمادها على وزارة الشؤون الاجتماعية في توفير احتياجاتها لكونها إحدى المستفيدات من خدمات الضمان الاجتماعي.

وتعتبر الشابة الطموحة أن رحلة نجاحها وحتى حصولها على شهادة "مدرب معتمد في التنمية البشرية وتطوير الذات" وعضوية أكاديميات دولية بارزة في مجال التنمية البشرية لا يمكن لها أن تكون لولا الطموح الكبير الذي بداخلها والدعم الذي لقيته من وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة ببرامج الدعم المقدم من الضمان الاجتماعي إضافة إلى المتابعة المستمرة من باحثات الضمان نحو تقديم الدعم اللازم وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

وأوضحت مديرة عام القسم النسائي بالضمان الاجتماعي بالرياض ومنسقة مكاتب الضمان الاجتماعي بالمملكة أسماء الخميس على أهمية دور الباحثة في التعامل مع مستفيدة الضمان، مبينة أن الاستقطاب يتم وفق تخصصات معينة للباحثات التي يعملن بالضمان، وهي خدمة المجتمع وعلم الاجتماع وعلم النفس لأهميتها ودورها في دقة التوجيه والإرشاد والوقوف على كافة التفاصيل للمستفيدات عن طريق الاستماع لهن والتعرف على قدراتهن للمساهمة في تحولهن من مرحلة الاحتياج إلى مرحلة الإنتاج.

وتكشف الخميس عن أن وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بوكالة الضمان في طور الإعداد لمرحلة مقبلة تستطيع من خلالها الوكالة الاستفادة من كافة الكوادر التي كانت مستفيدة من خدمات الضمان وأصبحن الآن يمثلن قدوات في تخصصات عملهن.

وتضيف مدير القسم النسائي بمكتب الضمان بالرياض أن وزارة الشؤون الاجتماعية استطاعت -ولله الحمد- جعل كثير من الأسر تخرج من الضمان إلى الأمان بالتعاون مع الصندوق الخيري الاجتماعي ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية استطاعت دعم مستفيدات كثر عبر تقديم منح تعليمية وتدريب منتهي بالتوظيف لتأهيل المستفيدات في دخول سوق العمل والتدريب.

وعن انطلاقتها الفعلية في عالم التدريب تقول هند إنها حصلت في البداية على مدرب معتمد من المؤسسة التقنية لتعليم البنات، ثم حصلت على إعداد الحقائب التدريبية على نظام البورد الأميركي، فعضوية أكاديمية مالندا العالمية، تلاها حصولها على عضوية من المركز العالمي الكندي للتدريب، وفي عام 2014م تم تكريمها باعتبارها أفضل مدرب من أكاديمية ماليندا العالمية.

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