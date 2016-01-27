«محلي المجمعة» يناقش المشروعات المتعثرة

ترأس سمو محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل اجتماع المجلس المحلي للمحافظة في جلسته الأولى من دورته الخامسة عشرة.

وناقش المجلس المشروعات المتعثرة في المحافظة وأسباب تعثرها والإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة هذا التعثر. وأطلع المجلس على المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ حياله العديد من التوصيات ومن أهمها الموافقة على طلب فتح مركز موسمي للهلال الأحمر في مبايض، ومركز للهلال الأحمر في جراب، والموافقة على طلب تخطيط قرية حنيد، وافتتاح مركز لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حويمضة، وطلب افتتاح مركز صحي في مخطط الإسكان قرب محطة القطار بالمجمعة، وطلب إنشاء وتنفيذ مشروع لمياه الشرب في العقلة، وطلب إنشاء وحدة غسيل كلى بالمستشفى الجديد بالأرطاوية، وتوسعة قسم الطوارئ بالمستشفى، وطلب إنشاء مستشفى في روضة سدير ورفع مركزها الصحي لفئة – أ - وسفلتة المخطط الزراعي شمال حرمة.