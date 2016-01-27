أمرٌ ملكي بتمديد خدمة مدير جامعة الجوف

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - أمرا ملكيا كريما بتمديد خدمة مدير جامعة الجوف أ.د. إسماعيل بن محمد البشري مديراً لجامعة الجوف لمدة أربع سنوات.

وعبّر د. البشري عن سعادته واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية وأنها دافع كبير لمزيد من العمل في خدمة الوطن الغالي.

ورفع عظيم الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، على هذه الثقة الغالية التي تعد وسام فخر واعتزاز لكل من يحظى بها، داعياً المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمده بالعون والتوفيق مواصلاً مسيرة بلادنا الراسخة. كما رفع البشري خالص الشكر والعرفان لمقام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -أيدهم الله-، على ما يقدمونه من دعم كبير وجهود عظيمة لتحقيق الأمن والتنمية الشاملة لبلادنا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين.

وقال إسماعيل البشري: "إن الثقة الملكية الغالية والدعم اللامحدود الذي تحظى به الجامعة ضمن مؤسسات التعليم بالمملكة، سيدفعنا بعد توفيق الله لبذل المزيد من الجهد والعمل المتواصل لتحقيق رؤية القيادة وأهدافها، وتخريج جيل منتمٍ لدينه ووطنه، قادر على حماية أمن وطنه ومقدراته، والإسهام في نهضته وتنميته الشاملة، ونسأل الله تعالى أن يديم علينا قيادتنا وأمننا ووحدتنا الوطنية الراسخة، إنه سميع مجيب..". كما رفع البشري شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على دعمه ومتابعته للجامعة وحرصه على تطورها ونهضتها، ولمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى لدعمه للجامعات والعمل على تقدمها داعياً له بالعون والتوفيق في تحقيق رؤية القيادة والارتقاء بالتعليم بالمملكة.