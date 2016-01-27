إيهاب لهيطة: الجبلاية تدرس إقامة مباراة مصر وبوركينا فاسو بأسوان 27 فبراير

أكد المهندس إيهاب لهيطة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف العام على المنتخب ، أن الاتحاد يدرس إقامة مباراة مصر القادمة الودية مع بوركينا فاسو يوم 27 فبراير، على ملعب أسوان وبجمهور.

وأضاف "لهيطة" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن معسكر أسوان هو رسالة للجميع بأن مصر آمنة واختيارنا للمحافظة الجنوبية من أجل دعم السياحة بأسوان، لأن كل فريق يقيم بفندق سياحى ومن شأنه دوران عجلة الإقامة والسياحة بهذه الفنادق، بالإضافة إلى أن أسوان تتميز ببنية رياضية متميزة وجو معتدل ومناظر وأماكن سياحية رائعة.

وكشف لهيطة عن أن مباراتى مصر مع الأردن وليبيا الودية ضمن معسكر أسوان ستضاف إلى أجندة المباريات الدولية الودية للمنتخب بعد موافقة الأردن وليبيا على إدارة اللقاء من قبل تحكيم دولى مصرى يقوده فى المباراة الأولى الحكم محمود البنا وجهاد جريشة لإدارة مباراة مصر وليبيا 29 يناير الجارى.

وتابع أن الاتحاد طلب من الأمن حضور جماهير فى المباراتين، وهو الأمر الذى سيتم الاتفاق عليه لدخول ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف متفرج بدعوات توزع على مراكز الشباب والأندية بمحافظة أسوان.