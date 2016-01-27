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بالفيديو - بعد معاناة وركلات ترجيح.. ليفربول يقصي ستوك ويتأهل لنهائي كأس الرابطة

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بالفيديو - بعد معاناة وركلات ترجيح.. ليفربول يقصي ستوك ويتأهل لنهائي كأس الرابطة بالفيديو - بعد معاناة وركلات ترجيح.. ليفربول يقصي ستوك ويتأهل لنهائي كأس الرابطة

تأهل ليفربول لنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كابيتال وان" عقب تغلبه على منافسه ستوك سيتي بركلات الترجيح.

واستضاف ليفربول منافسه ستوك في ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء بعد التغلب عليه في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

لكن نجح ستوك في تعويض الهزيمة والفوز في أنفيلد بهدف دون رد أيضا بعدما سجل ماركو أرناتوفيتش هدفا في الدقيقة 45.

ولجأ الفريقان لشوطين إضافيين لم ينجح أي منهما في استغلاله لينتهي أيضا بتقدم ستوك سيتي ويتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

ولعب الفريقان سبع ركلات ترجيح أضاع ستوك اثنتين ليفوز ليفربول بنتيجة 6-5.

وينتظر ليفربول الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وإيفرتون لملاقاته في النهائي في ملعب ويمبلي في الـ28 من شهر فبراير المقبل.

ويعد ليفربول هو الفريق الأكثر تتويجا بكأس الرابطة الإنجليزية بواقع ثماني مرات.

وآخر بطولة توج بها فريق المدرب الألماني يورجن كلوب بشكل عام كانت هي كأس الرابطة في عام 2012.

شاهد ركلات الترجيح من هنا

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فيديو اليوم السابع

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