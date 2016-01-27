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بالفيديو - ميلان يضع قدما في نهائي كأس إيطاليا بفضل بالوتيلي

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بالفيديو - ميلان يضع قدما في نهائي كأس إيطاليا بفضل بالوتيلي بالفيديو - ميلان يضع قدما في نهائي كأس إيطاليا بفضل بالوتيلي

(إفي): قطع ميلان نصف الطريق نحو نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم بالفوز اليوم في ذهاب دور قبل النهائي على مضيفه اليساندريا بهدف.

وجاء هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء سجلها اللاعب الأسمر ماريو بالوتيلي (ق42).

ولا تزال أمام اليساندريا القادم من دوري الدرجة الثالثة الإيطالي (ليجا برو) فرصة للتعويض في مباراة الاياب التي ستقام في الأول من الشهر المقبل على ملعب ميلان.

يشار إلى أن اليساندريا كان أطاح في دور ربع النهائي بسبيزيا كالتشيو وفي ثمن النهائي بجنوى الذي يلعب بالدرجة الأولى (سيري آ).

وتلعب غدا مباراة ذهاب نصف النهائي الأخر بين يوفنتوس وضيفه إنتر.

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