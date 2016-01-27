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مركز الجريمة يناقش سبل مكافحة جرائم المشاعر المقدسة خلال الحج

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مركز الجريمة يناقش سبل مكافحة جرائم المشاعر المقدسة خلال الحج مركز الجريمة يناقش سبل مكافحة جرائم المشاعر المقدسة خلال الحج

    عقد مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوازرة الداخلية مؤخرا ممثلا في إدارة العلاقات العلمية ورشة عمل لمناقشة نتائج وتوصيات تقرير الحج للعام الماضي في مقر نادي ضباط قوي الأمن بالرياض.

وهدفت الورشة التي افتتحها المشرف العام على مركز أبحاث مكافحة الجريمة د. ذعار بن نايف بن محيا، إلى التعرف على حجم الجرائم في المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين خلال موسم الحج، وذلك بحضور اللواء د. سعود عبدالله الخليوي مساعد مدير الأمن العام لأمن الحج والعمرة، واللواء محمد بن بطي العنزي من المديرية العامة للسجون، ود. محمد بن طلال سمسم وكيل وزارة الحج، وممثلي إمارة منطقة مكة المكرمة وهيئة التحقيق والادعاء العام ووكالة الوزارة لشؤون المناطق والمباحث العامة ومصلحة الجمارك وشرطة منطقة مكة المكرمة وشرطة منطقة المدينة المنورة والرئاسة العامة لشؤون الحرمين وشرطة العاصمة المقدسة.

وخرجت ورشة العمل التي شارك فيها العديد من المتخصصين والباحثين في المركز بالعديد من التوصيات العلمية التي يرجى أن تساهم في مكافحة مثل هذه الجرائم.

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