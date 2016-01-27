فيصل بن بندر يرعى افتتاح مركز اعتلال السكري بتخصصي العيون.. غداً

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وبحضور وزير الصحة م. خالد الفالح غداً الخميس بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون افتتاح مركز الشيخ صالح الراجحي "رحمه الله" لإعتلال السكري في العين. ويعد مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون مركزاً طبياً عالمياً يقدم خدماته العلاجية إلى جانب دوره في التدريب والأبحاث، ويسعى لمواكبة الأعداد الهائلة من مرضى العيون والذين يتم تحويلهم من جميع مناطق المملكة ليحصلوا على أدق وأفضل الخدمات العلاجية في مجال التخصص، فقد وصل عدد استشاريي قسم الشبكية إلى 15 طبيباً استشارياً، وخرج مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون خلال الخمس سنوات الماضية 20 طبيبا وطبيبة يحملون الزمالة في التخصص الدقيق لشبكية العين، ويوجد الآن 11 طبيبا وطبيبة تحت التدريب في برنامج الشبكية المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ويسعى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون من خلال هذا المركز إلى التوسع في معالجة اعتلال السكري في العين بالإضافة إلى أمراض الشبكية المختلفة وفق أدق المعايير، وبالطاقم الطبي المتميز في المستشفى، حيث أنشئ المبنى داخل حرم المستشفى بمساحة إجمالية قدرها 6236م2، ويأتي إنشاء هذا المركز بموافقة صادرة من المقام السامي الكريم برقم (7707/م ب) وتاريخ (07/06/1426ه) وبناءً على طلب من أوقاف الشيخ صالح الراجحي بالموافقة على تسمية المشروع باسم مركز الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي لاعتلال السكري بالعين.

ويتكون المبنى من ستة أدوار، ويحتوي على 17 عيادة فحص وغرفتين للمعالجة، وجناح للعمليات يشتمل على عدد من غرف العمليات وأسرة للإفاقة، هذا بالإضافة إلى سبع عشرة غرفة لليزر والتصوير العيني، ومختبر للأبحاث وقاعات تعليمية ومكتبة للقراءة وصيدلية ومكاتب إدارية وقاعة متعددة الأغراض، وصالة للاستقبال والتسجيل وخدمات المرضى. الجدير بالذكر أن هذه التوسعة تأتي امتداداً لمشروعات توسعية وتطويرية سابقة قام بها مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، إذ تم افتتاح مشروع توسعة العيادات الخارجية والخدمات المساندة بالمستشفى بنسبة تجاوزت (50%) في 13 نوفمبر 2013، حيث شملت التوسعة كل من العيادات الخارجية والصيدلية وصالات الانتظار وغرف العمليات وأقسام أخرى عديدة، وأتت التوسعة في إطار الحرص على تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ومواكبة تزايد أعداد المرضى.