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ولي ولي العهد يدشن مبنى قيادة القوات البرية.. ويرأس اجتماعاً لمناقشة الموقف العسكري في الجنوب

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ولي ولي العهد يدشن مبنى قيادة القوات البرية.. ويرأس اجتماعاً لمناقشة الموقف العسكري في الجنوب ولي ولي العهد يدشن مبنى قيادة القوات البرية.. ويرأس اجتماعاً لمناقشة الموقف العسكري في الجنوب

    افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض أمس، المبنى الجديد لقيادة القوات البرية الملكية .

وكان في استقبال سمو ولي ولي العهد لدى وصوله المبنى مساعد وزير الدفاع محمد العايش ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان وقائد القوات البرية الفريق ركن عيد الشلوي وصاحب السمو الملكي اللواء ركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب قائد القوات البرية قائد وحدات المظليين والقوات الخاصة. وفور وصول سمو ولي ولي العهد، عزف السلام الملكي، ثم أزاح سموه الستار عن اللوحة التذكارية للمبنى. بعد ذلك التقطت صورة تذكارية لسمو ولي ولي العهد مع المهندسين المشرفين على تنفيذ المشروع.

عقبها، رأس الأمير محمد بن سلمان اجتماعاً نوقش فيه الموقف العسكري الحالي في المنطقة الجنوبية. كما أجرى سموه اتصالاً مرئياً من مركز عمليات القوات البرية بقادة المناطق العسكرية، اطمأن من خلاله على الأوضاع العسكرية في كل منطقة، ثم التقطت الصور التذكارية لسموه مع كبار قادة القوات البرية.

حضر الافتتاح نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن فياض الرويلي والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى والمستشار بمكتب سمو وزير الدفاع خالد الريس وقادة أفرع القوات المسلحة.

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