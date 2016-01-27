إنشاء مركز للدعم الطلابى بجامعة قناة السويس

قررت جامعة قناة السويس إنشاء مركز للدعم الطلابى للارتقاء بالطلاب الموهوبين والمتميزين، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المركز يهتم برفع كفاءة الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة والمتعثرين علمياً، مضيفاً أنه تقرر إنشاء مكتب للدعم الطلابى بكل كلية يتواصل مع مركز الدعم الطلابى بإدارة الجامعة، ويكون تحت إشراف كل عميد كلية، ويتم التنسيق لعقد مؤتمرات البحوث الطلابية بكل كلية مع بداية الفصل الدراسى الثانى.