3 آسيويين يهددون خليجية بالذبح

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي أمس 3 آسيويين أحدهم هارب، بتهمة تهديد مسنة خليجية بالذبح »مثل الأغنام« في حال أقدمت على إنهاء عمل أحدهم في عزبتها، وإلغاء إقامته.

وأفادت المجني عليها في التحقيقات بأنها توجهت إلى عزبتها للتأكد من إصلاح المتهم الهارب المولد الكهربائي، وفور وصولها تبين أن المذكور لم يقم بذلك، فأبلغته برغبتها في إلغاء إقامته ما لم يكن جاداً في العمل لديها، ولم يؤد واجباته ومسؤولياته.

وأضافت أن المتهمَين الآخرَين لم يعجبهما ما قالته لزميلهما، بشأن إنهاء خدماته، وهددها أحدهما بأنه إذا أُلغيت إقامة زميله أو أبلغت الشرطة وألقي القبض عليه، فسيضربها ويذبحها مثل الماشية. ولفتت المجني عليها إلى أنها اضطرت إلى الخروج من العزبة بعد سماعها تلك التهديدات، مخافة أن تتعرض لأي مكروه، مضيفة أنها تلقت عصر اليوم نفسه اتصالاً هاتفياً من المتهم الذي قصر في عمله، يفيدها بأنه قرر ترك العمل، وأن عليها التوجه للعزبة لإطعام الماشية، وهو ما حصل بالفعل، حيث توجهت إلى العزبة لتكتشف اختفاء 15 رأساً من الغنم قيمتها 9500 درهم.