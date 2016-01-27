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ذياب بن زايد والشيوخ يعزون سعيد الرميثي في وفاة ابنه

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ذياب بن زايد والشيوخ يعزون سعيد الرميثي في وفاة ابنه ذياب بن زايد والشيوخ يعزون سعيد الرميثي في وفاة ابنه

قدم سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، أمس، تعازيهم ومواساتهم إلى سعيد خلفان مطر الرميثي في وفاة ابنه «محمد»، وذلك في منزل الأسرة بمنطقة القطارة بمدينة العين.

كما قدم التعازي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس دائرة النقل، والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، والشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، وعدد من المسؤولين وجمع من المواطنين والمقيمين في مدينة العين.

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