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تكريم 39 متفوقاً من خريجي فصلي الصيف والخريف في جامعة الشارقة

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تكريم 39 متفوقاً من خريجي فصلي الصيف والخريف في جامعة الشارقة تكريم 39 متفوقاً من خريجي فصلي الصيف والخريف في جامعة الشارقة

بارك سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، للطلبة المكرمين من خريجي فصلي الصيف والخريف في جامعة الشارقة تفوقهم، مثنياً على جهودهم خلال سنوات دراستهم التي تكللت بهذا التميز.

مشيداً سموه بدور جامعة الشارقة في ظل قيادة رئيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة، وعطاء العاملين فيها من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، في توفير البيئة المثلى للتحصيل العلمي المتميز وتحقيق التفوق فيه.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الطلاب المتميزين والمتفوقين في جامعة الشارقة الذي عقد في مركز الطلاب بعمادة شؤون الطلاب بالجامعة.

مطلب أساسي

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة إن تفوق الطلبة وتميزهم يشكل أحد المطالب الأساسية للرسالة السامية لجامعة الشارقة لرفع معدلات التفوق والتميز بين طلبتهم.

وألقى الطالب مانع علي النقبي كلمة قال فيها: إن الشباب المتعلم والمتميز والواعي والبعيد عن التعصب والانغلاق هم أمل أمتهم للحاق بركب الأمم المتقدمة والمتمدنة. تفضل سمو ولي عهد الشارقة بتوزيع الدروع والشهادات على 39 طالباً متفوقاً من حملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

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