محمد بن راشد: تنظيم المعارض العلمية والطبية يُشجّع السياحة العلاجية في بلادنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال زيارته ظهر أمس معرض الصحة العربي 2016 الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي على مدى 4 أيام، أهمية تنظيم واستضافة مثل هذه المعارض العلمية والطبية في دولتنا بالنظر إلى دورها في تشجيع السياحة العلاجية في بلادنا.

وتساهم بشكل مباشر في توفير فرص التدريب والاطلاع على آخر مبتكرات الطب والعلاج والرعاية الصحية لأبناء وبنات الوطن العاملين في هذا الحقل المهم في بناء مجتمع صحي سليم ومعافى وخلق بيئة صحية سليمة تكون أيقونة للسعادة التي ننشدها لشعبنا ومجتمعنا ليظل من أسعد مجتمعات العالم.

وشدد سموه على ضرورة استفادة الجهات الحكومية المعنية والشركات المتخصصة ذات العلاقة والمستشفيات العاملة في الدولة من هذا المعرض الذي يتيح الفرصة لكل هذه الجهات وكوادرها البشرية للتعليم والاطلاع على ما هو جديد ومبتكر في عالم الطب من أجل تطوير مهاراتهم وخبراتهم خدمة للإنسان وإسعاد للبشرية.

4000 شركة

وتجول سموه يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي في أرجاء المعرض الذي تشارك فيه نحو 4000 شركة وطنية وجهة حكومية إلى جانب شركات متخصصة ومستشفيات وجهات طبية من دول المنطقة العربية والعالم..

واطلع على أحدث برامجها التطويرية والأجهزة الطبية المبتكرة والخدمات الصحية خاصة الذكية منها والتي توفرها هذه الجهات للمرضى وتوفر لهم حلولاً علاجية شافية بطرق ومعدات حديثة ومبتكرة يعرض بعضها لأول مرة..

وتوقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجولة عند العديد من منصات العرض بدأها سموه بزيارة جناح هيئة الصحة واطلع على جديدها من المشروعات والخدمات الصحية الذكية التي توفرها لمرضاها في المستشفيات والعيادات التابعة للهيئة في أرجاء دبي.

خدمات

وتوقف سموه عند جناح هيئة الصحة في أبوظبي واستمع من القائمين عليه إلى أهم الخدمات الصحية المبتكرة التي تقدمها المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية التابعة للهيئة والأجهزة الطبية الحديثة والكوادر البشرية المتخصصة العاملة في الهيئة.

وزار سموه منصة عرض مستشفى جون هوبكينز الأميركي ذي الشهرة العالمية واطلع على الأجهزة والمعدات الطبية التي يستخدمها المستشفى في علاج مرضاه وشاهد تطبيقات عملية على بعض هذه الأجهزة المتطورة جداً.

عيادة الرعاية الصحية

وعرج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومرافقوه على جناح عيادة الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة والتي تعد إحدى المبادرات التي أطلقها سموه خلال الخلوة الوزارية لمجلس الوزراء في وقت سابق من هذا العام واطلع على ما تقدمه من خدمات علاجية ورعاية صحية للمرضى المسنين في مختلف مناطق الدولة.

زيادة

كما زار سموه جناح وزارة الصحة وعدداً من الأجنحة والمنصات الخاصة بجهات حكومية وشركات خاصة محلية وعالمية، مرحباً سموه بالعارضين والزائرين الذين بادلوا سموه التحية طوال جولته في ردهات وأروقة المعرض الذي يصفه المراقبون بأنه الأول والأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

ويأتي في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث الشهرة والمساحة وحجم المشاركة الدولية فيه التي تزداد اطراداً عاماً بعد عام حتى بلغت نسبة الزيادة في دورة المعرض الـ41 الحالية نحو 10% وبات من أكثر المعارض الصحية جذباً للمبتكرين في مجال العلوم الطبية وأجهزتها وأساليب العلاج.

رافق صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الجولة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ومعالي حميد بن محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة في دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وهلال سعيد المري الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي وعدد من المسؤولين والمرافقين.

المعارض تساهم في توفير فرص التدريب والاطلاع على آخر المبتكرات لأبنائنا