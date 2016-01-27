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حريق هائل إثر تصادم 3 سيارات على طريق كورنيش الإسكندرية

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حريق هائل إثر تصادم 3 سيارات على طريق كورنيش الإسكندرية حريق هائل إثر تصادم 3 سيارات على طريق كورنيش الإسكندرية
اشتعلت النيران، منذ قليل، بسيارتين بطريق كورنيش الإسكندرية بمنطقة سيدى جابر، أثر حادث تصادم 3 عربات على الطريق.

وتلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية بلاغاً من اللواء عمرو جاب الله مدير إدارة الدفاع المدنى والحرائق باشتعال النيران داخل سيارتين بطريق الكورنيش بمنطقة سيدى جابر.

وانتقلت إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وتم السيطرة على النيران وإطفاءها وإنقاذ قائد أحد السيارات، وتبين أن الحريق بسبب حادث طريق بين 3 سيارات ملاكى واشتعلت النيران داخل سيارتين، منهما ما أدى إلى تفحمهما، وإصابة قائد إحدى السيارات، وتم إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور بعد توقف لساعة، ونقل المصاب إلى المستشفى لإسعافه.

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