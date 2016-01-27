هكذا زفت برواس حسين خبر إنجابها مولوداً جديداً

رزقت النجمة الكردية برواس حسين بمولودها الثاني من زوجها المطرب كوران صالح، يوم الأحد الموافق 24 يناير/كانون الثاني.

ونشرت نجمة برنامج "أراب أيدول"، صورة كرتونية لطفل رضيع بين والديه، وعلقت عليها قائلة: "طفل جديد في عائلتي، أهلا بك في الحياة.. الشكر لله Sopas Xoway "، ولكنها لم تكشف عن جنس مولودها.

وتفاعل جمهورها مع الصورة بشكل كبير، ولاقت إعجابهم وتمنوا السلامة لها ولطفلها الجديد. لكن برواس لم تكشف عن جنس مولودها أو اسمه أو صورته.

وتلقت برواس التهاني من جمهورها الذي تمنى لها السلامة ولطفلها الجديد، كما طالبها محبّوها بنشر صور لطفلها الجديد.