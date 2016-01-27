ثلاث فنانات أثرن الجدل والسبب ...التاتو

تقبل بعض الفنانات على اتباع موضة "التاتو" من خلال وشم أماكن مختلفة في أجسادهن للفت الأنظار، وقد أثار "تاتو" أكثر من نجمة الجدل، الذي وصل إلى حد الاتهامات بافتعال الإغراء بصورة مبتذلة.

آخر فنانات التاتو ناهد السباعي التي ظهرت بفستان مكشوف عن الظهر، خلال مشاركتها في حفل لاطلاق إحدى القنوات الجديدة.

وظهر أسفل ظهرها "تاتو" عبارة عن طبق فاكهة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة على نطاق واسع واتهموا ناهد بتعمد الإثارة ولفت الأنظار إليها بصورة مبتذلة.

ومؤخراً لفتت الفنانة غادة ابراهيم الأنظار بوشم عبارة عن"قبلة" أسفل ساقها، وإتهمت وقتها بالإثارة.

وعل التاتو الأشهر في الوسط الفني، هو تاتو منة شلبي الذي عرَضها لهجوم شديد، حيث وشمت لفظ الجلالة "الله"، ما أعتبره البعض اهانة للدين، ووصلت المبالغة في الهجوم لحد اقامة دعاوى قضائية ضد الفنانة واتهامها بازدراء الأديان.

وردت منّة وقتها بأنها لم تقصد إهانة الذات الإلهية بل وضعته للتبرك باسم الله.

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